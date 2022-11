Gianni Vermeersch ereburger in Houthulst

Gianni Vermeersch is vandaag gehuldigd als ereburger van de gemeente Houthulst. Hij dankt die titel aan het wereldkampioenschap gravel dat hij begin oktober won in Italië. Vermeersch is er net dertig geworden, maar heeft nog steeds dromen. Niet toevallig over twee wedstrijden met flink wat...

Gianni Vermeersch en zijn familie worden verwelkomt door de Burgemeester Joris Hindryckx in het gemeentehuis van Houthulst. Voor deze unieke gelegenheid is het gemeentehuis afgeladen vol. Vermeersch is nog maar de derde ereburger van Houthulst, de eerste levende ook, want de andere twee waren postuum. Hij draagt de gemeente in zijn hart.

Het is niet de eerste keer dat Gianni Vermeersch wordt ontvangen in het gemeentehuis.De jonge Gianni werd hier al eens ontvangen toen hij vijfde was geworden op het WK voor juniores in Tabor. Veldrijden was zijn eerste passie, maar ondertussen droomt hij van andere zaken.

Na het plechtige gedeelte trekt het gezelschap naar het Heuvelhuis in Klerken, en dat is zo mogelijk nog voller gelopen dan het gemeentehuis.