Gianni Vermeersch is allereerste wereldkampioen gravelbike

Wegrenner en veldrijder Gianni Vermeersch, uit Klerken bij Houthulst, schrijft een stukje wielergeschiedenis. De 29-jarige West-Vlaming reed in het Italiaanse Veneto solo naar de regenboogtrui in het eerste wereldkampioenschap gravelbike.

Daags na overwinning van Pauline Ferrand-Prévot bij de vrouwen kregen de elite-mannen tussen startplek Vicenza en de aankomst in Cittadella een parcours van 194 kilometer voor de wielen. Zo'n zeventig procent daarvan was onverhard, maar het bleef wel overwegend vlak. Bovendien waren de gravelstroken ook niet van de meest veeleisende soort. De twee grootste blikvangers, Mathieu van der Poel en Peter Sagan, kozen er daarom zelfs voor te starten op een wegfiets uitgerust met gravelbanden.

Het waren twee (merk)ploegmaats van Van der Poel en Sagan die de wedstrijd beheersten met een lange aanval, die uiteindelijk ook succesvol bleek: Gianni Vermeersch en de Italiaan Daniel Oss sloegen vroeg in de wedstrijd een kloof van meer dan vijf minuten. Achterin hadden weinig renners reden tot achtervolgen, vooraan draaiden de vluchters goed rond. En dus werd de strijd voor winst voorin gevoerd. Die trok Vermeersch in de slotkilometers naar zich toe: hij sloeg een kloof en reed solo naar de wereldtitel. Aan de streep had hij driekwart minuut voorsprong op Oss.

In de strijd voor de derde podiumplek zonderde zich in de finale een elitegroepje af met daarin onder meer Mathieu van der Poel en ex-olympisch kampioen Greg Van Avermaet. Van der Poel won uiteindelijk de sprint voor de bronzen medaille voor Van Avermaet.