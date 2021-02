Gevechtsporten in familieverband: familie Bogaerts doet aan Aikido

Door de huidige maatregelen staan veel groepsporten en gevechtsporten tijdelijk on hold. Tenzij je binnen je familiebubbel kan sporten, zoals de familie Bogaerts in Oostende. Zij zijn gebeten door Aikido.

Aikido is een Japanse verdedigingsport zonder geweld. Het betekent letterlijk 'de weg van de hamonieuze geest'. De techniek bestaat erin om als verdediger, de Torri, de aanvaller, de Uke, uit evenwicht te brengen. Er is geen competitie, en geweld is uit den boze. De sport is bedoeld om je fysieke paraatheid en zelfvertrouwen te bezorgen.

Een sessie start met een verwelkomingsritueel. Daarbij brengen de sporters een groet aan Morihei Ueshiba, de grondlegger van aikido. Daarna is het aan de sensei, ofwel leraar.

Er zijn minstens 10.000 figuren in aikido, en die leer je door contacten met andere senseis, clubs of landen. Die voedingsbasis valt nu weg.