Geschiedenis! Girmay wint als eerste Afrikaan ooit Gent-Wevelgem

Jelle Wallays (Cofidis) was net als vrijdag in de E3 Harelbeke opnieuw mee in de vroege vlucht. Ondanks het hoge tempo van het peloton, raakte de Stadenaar samen met zes andere vrijbuiters toch weg. Onder hen een Zwitser met een Belgische vader en vriendin, Johan Jacobs (Movistar), en nog twee Belgen: Ludovic Robeet (Bingoal-Wallonie Bruxelles) en Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen-Baloise). De vluchters kregen veel vrijheid van het peloton en haalden een voorsprong van maximaal zes minuten. De Moeren, in 2015 nog het decor van een ongeziene evenwichtsoefening van renners in de wind, vormden deze keer door het briesje slechts een anonieme passage. Wie voor de overwinning reed, stak zijn ploeg nog niet in het werk en zo bleven de aanvallers ruim voorop.

Veel valpartijen

Niet in de goede zin, maar in de aanloop van de eerste heuvel, de Scherpenberg, was er voor het eerst nieuws uit het peloton. Een valpartij in de staart zorgde ervoor dat onder meer pechvogel Sep Vanmarcke, maar ook Gianni Vermeersch (Roeselare) en Jens Keukeleire (Brugge) op achtervolgen waren aangewezen. Ook Florian Sénéchal van Quick Step - Alpha Vinyl deelde in de klappen en Oss werd zelfs in de ziekenwagen weggevoerd. Jong talent Brent van Moer van Lotto-Soudal lag in de nasleep van de tweede berg, de Baneberg, ook op de grond.

Livyns probeert

Op de eerste beklimming van de Kemmelberg werd de forsing gevoerd in het peloton. Van Aert was al meteen op de voorgrond te zien. Ondertussen was de voorsprong van de vluchters geslinkt naar 40 seconden. Er ontstond een elitegroep zonder Van Aert, maar met Mohoric en Van Avermaet. Ze grepen vervolgens de vlucht van de dag, maar werden zelf ook gegrepen. Richting de tweede keer Kemmelberg probeerde Waregemnaar Livyns te anticiperen op een verwachte uitbarsting. Hij begon met een paar seconden voorsprong aan de Kemmel, maar overleefde de steile berg niet.

Van Aert geraakt niet weg

Bij de laatste passage van de Kemmel ontbond Wout Van Aert zijn vleugels. Niemand was in staat om hem te volgen. Maar met nog meer dan dertig kilometer voor de boeg was een solo misschien niet het beste idee. Asgreen, Pedersen, Laporte, Mohoric en Kragh Andersen konden Van Aert snel bij de kraag vatten. Daarachter volgden allerlei kleine groepjes die even later ook de aansluiting konden maken. Tijdens het gebruikelijke zenuwspel kregen we verschillende aanvallen te zien. De poging van Girmay, Van Gestel, Laporte en Stuyven op twintig kilometer van de finish was met voorsprong de gevaarlijkste.

Razendspannende ontknoping

Girmay, Van Gestel, Laporte en Stuyven konden hun voorsprong vasthouden. Ze moesten onder elkaar uitvechten wie de 84ste editie van Gent-Wevelgem op zijn naam ging schrijven. In een razendspannede sprint was Girmay de sterkste, hij won voor Laporte en Van Gestel.