Gerben Thijssen wint Westrozebeke Koers

Met de vingers in de neus, dat is de beste manier om de zege van Gerben Thijssen in Westrozebeke te omschrijven. Hij versloeg in de spurt Norman Vahtra en Timothy Dupont.

De Gistelnaar toonde zich zeer bedrijvig in de openingsfase van de wedstrijd, die van start was gegaan met amper 72 deelnemers. Dupont was samen met Tarteletto-Isorex ploegmaten Marchand, Vandenbulcke en Demeyere lid van een vroege ontsnapping van 13, ook nog met Ruben Apers, Timo De Jong, Bertkan Lindeman, Kenny Molly, Mathias Vanoverberghe, Jordi Warlop, Niels Vandeputte en Emiel Vermeulen. Zij kregen zowat een halve minuut, maar het feest ging niet door.

In een zeer geanimeerde, en snel gereden wedstrijd probeerden voortdurend groepjes weg te rijden. Drie ronden voor het einde leek er wel muziek te zitten in een viertal, bestaande uit Baptiste Planckaert, Timo De Jong, Kenny Molly en Jordi Warlop. Hun maximale voorsprong steeg niet boven 23 seconden, vooral door het beulenwerk van Julien Vermote, die even samen met Iben Rommelaere op zoek ging naar de leiders.

In de laatste ronde kwam alles weer samen, en kon Gerben Thijssen makkelijk naar de overwinning spurten, voor de Est Vahtra van Van Ryssel-Roubaix, Timothy Dupont en Milan Fretin.

"Ik ben met goede benen uit een stage gekomen," vertelde de vriend van Shari Bossuyt. "Doordat Baptiste Planckaert mee voorin zat, moest ik ook geen trap teveel geven. Dit geeft wel vertrouwen voor de komende opdrachten, de Ronde van Polen, en de Vuelta." Daar wil de Limburgse Stasegemnaar de flauwe Tour van Intermarché-Wanty-Gobert doorspoelen met een etappezege.