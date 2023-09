Gerben Thijssen wint Sluitingsprijs in Zwevezele

In Zwevezele heeft Gerben Thijssen de 72ste Sluitingsprijs van West-Vlaanderen gewonnen. Hij haalde het voor Stan Van Tricht en Giani Vermeersch.

De 148 renners vertrokken vanmiddag oor 153 kilometer, verdeeld over 16 rondes.

Op het vlakke parcours werd slag om slinger gedemarreerd, maar ondanks alle verwoede pogingen raakte er niemand weg. Het duurde tot ver voorbij halfweg, en dan brak eindelijk de veer bij het peloton, door een versnelling van Stan Van Tricht, nu nog bij Soudal-Quick.Step en volgend jaar bij Alpecin-Deceuninck en Jacob Scott van Bolton Equities Black Spoke.

De vlucht inspireerde twaalf anderen om mee te gaan. Jonas Rickaert en Gianni Vermeersch waren mee, maar ook drie man van Intermarché, Baptiste Planckaert, Dylan Vandenstorme en Gerben Thijssen. Team Flanders was ook met twee vertegenwoordigd, Aaron Verwilst, en Alex Colman. Ceriel Desal was nog een opvallende naam, net als die van de Duitser Joshua Huppertz, de winnaar van Stekene gisteren.

Naar een spurt

Op één ronde tijd fietsten ze veertig seconden bijeen, maar de koers was nog niet afgelopen. Het peloton verbrokkelde, en op vier ronden van het einde volgde een eerste deel al op 25 seconden. Dat was het sein om te versnellen voorin. Gerben Thijsen, Aaron Verwilst en Jonas Rickaert vlogen overboord. Voorin hielden we negen leiders,nog twee ronden.

In de laatste ronde regende het ook aanvallen. Eerst probeerde Alexandar Richardson, de winnaar van vier jaar geleden. Dan schudde Stand Van Tricht aan de boom, zonder succes. Meer nog, de gelosten met Gerben Thijssen kwamen weer aansluiten. Een spurt met dertien leiders dus.

En daarin was Gerben Thijssen met voorsprong de snelste. Hij haalde het voor Stan Van Tricht en Giani Vermeersch.