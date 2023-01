Gerben Kuypers, BK Elite 2: "Hoop op een profcontract en op een WK-selectie"

Michael Vanthourenhout ging met de meeste aandacht lopen in Lokeren. Na zijn Europese trui heeft hij nu ook de Belgische driekleur. Maar die zal alvast tot a het komende Europese kampioenschap niet zo vaak te zien zijn: "Ik ben wel erg trots dat ik deze driekleur heb. Het is een mooie trui en een eer om het land zo te mogen vertegenwoordigen. Ik zal dus kunnen afwisselen nu, zeker ook op training, tussen de Europese trui en de Belgische".

Statement van Kuypers

Na Michael Vanthourenhout mocht Gerben Kuypers glimmend van trots de tricolore trui aantrekken. Met recht en reden was hij erg tevreden: "Had ik op voorhand kunnen tekenen voor dit scenario, ik had het zeker gedaan! Belgisch kampioen en dan nog met een vijfde plaats... Ik heb maandag en dinsdag niet gefietst, om die frisheid wat terug te vinden, en dat is gelukt. Ik hoop nu dat er zich de komende weken toch een profploeg aandient. Zie mijn titel gerust als een statement. En eigenlijk hoop ik ook op een selectie voor het wereldkampioenschap. Dat is alvast nog niet vaak gebeurd in België: geen profcontract hebben en toch naar het WK mogen."