Georges Leekens trekt naar Tunesië

Georges Leekens: “Na een zeer recente vraag van de Tunesische Nationale A-ploeg Etoile Sportive du Sahel, kan ik melden dat ik per direct aan de slag ga in het buitenland. Toch blijft m’n rol als lijstduwer van CD&V in Oostkamp overeind. Mijn engagement om in de volgende legislatuur het sportieve beleid in Oostkamp te ondersteunen blijft overeind. In welke rol, dat zullen de verkiezingen en m’n beroepsbezigheden bepalen.

Jan de Keyser, burgemeester-lijsttrekker: “Georges heeft quasi alle voorbereidende vergaderingen meegemaakt én vond echt z’n draai in onze sterk vernieuwde ploeg. Georges wil in de komende legislatuur zeker het sportieve beleid in onze gemeente verder helpen uitbouwen én blijft ook onze grootste duwer. Afsluitend gaf hij nog aan mij mee ‘ zondag ben ik gelukkig als de CD&V-ploeg goed gescoord heeft want ze zijn de beste garantie om Oostkamp verder te laten groeien. Ik supporter vanuit Tunesië en vind het echt spijtig dat ik er niet kan bijzijn‘. “