Gent-Wevelgem: Wie treedt zondag in voetsporen van Mads Pedersen?

De pandemie was ook in 2020 de oorzaak waarom de organisatoren van de 83ste editie van Gent-Wevelgem dienden te sleutelen aan hun parcours. Er is de dubbele passage over de Kemmelberg, er zijn de Plugstreets en de doortocht doorheen De Moeren. Alle ingrediënten een topklassieker waardig.

Zoals steeds is het kransje kanshebbers op de eindzege groot in Gent-Wevelgem. Wat betreft oud-winnaars komt die van 2020, Mads Pedersen (Trek-Segafredo), aan de start. Hij ontgoochelde ietwat in de E3 Saxo Bank Classic of mogelijk spaarde hij zich bewust voor zondag. De oud-wereldkampioen voert een sterk blok aan waar onder andere ook Jasper Stuyven en Edward Theuns op de voorlopige deelnemerslijst staan. De laureaat van 2019, Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), is ook weer van de partij samen met Fernando Gaviria.

Greg Van Avermaet, die in 2017 op de Vanackerestraat mocht zegevieren, voert samen met Oliver Naesen het Franse AG2R-Citroën aan. John Degenkolb (2014) is het speerpunt bij Lotto Soudal waar ook Philippe Gilbert deel van uitmaakt. Edvald Boasson Hagen (2009) zit samen met Niki Terpstra klaar om iets te ondernemen voor Total Direct Energie. Wout van Aert (Jumbo-Visma) kan eveneens zijn kans gaan. En dan is er 'The Wolfpack'. Yves Lampaert, Sam Bennett, Davide Ballerini, Zdenek Stybar en co zijn ook weer kandidaten voor de eindzege.

De renners vertrekken om 10u00 aan de Menenpoort voor hun 254 kilometer lange tocht. De eerste helling volgt na 156 kilometer koers met de Scherpenberg. Zij hebben dan al de passage op De Moeren, na exact 100 kilometer, achter de kiezen. Een eerste keer Kemmelberg volgt na 169 kilometer wedstrijd, de tweede passage is er na 220 kilometer. Van daaruit is het nog 34 kilometer tot de eindmeet. Daar kennen we meteen de opvolger van de Deen Mads Pedersen.