Gent-Wevelgem: Van Aert sprint naar overwinning

Wout van Aert heeft zondag de 83e editie van Gent-Wevelgem, met start in Ieper en aankomst na 247 kilometer in Wevelgem, op zijn naam geschreven. De 26-jarige Van Aert haalde het in een sprint met zeven voor de Italianen Nizzolo, Trentin en Colbrelli. Nathan Van Hooydonck werd zevende.

De renners vertrokken om 10u00 aan de Menenpoort in Ieper voor een 254 kilometer lange tocht. De eerste helling was er pas na 156 kilometer koers met de Scherpenberg. Een eerste keer Kemmelberg volgde na 169 kilometer wedstrijd, de tweede passage was er na 220 kilometer. Van daaruit was het nog 34 kilometer tot de eindmeet.

Bij een versnelling van Nathan Van Hooydonck iets voor de finish dunde een kopgroep van 9 renners uit naar 7, nadat Sam Bennett en Danny van Poppel uitvielen. Naast landgenoot Van Aert maakten ook Nizzolo, Küng, Colbrelli, Matthews en Trentin daar deel van uit.

Wout van Aert volgt de Deen Mads Pedersen op op de erelijst van Gent-Wevelgem. Het was voor de 50e keer dat een Belg de klassieker won.

Nieuw parcours

Door een hevige brand in een recyclagebedrijf in Menen moest het parcours worden omgeleid. De passage door Menen werd geschrapt, en de organisatie zorgde voor een alternatieve route voor de laatste vijf kilometer, die het parcours met anderhalve kilometer verlengde. De finish in de Vanackerestraat in Wevelgem bleef wel behouden.

De brand in Menen is ondertussen onder controle.

Geen Trek-Segafredo, geen Bora-Hansgrohe

Zowel titelverdediger Mads Pedersen als Jasper Stuyven, die onlangs nog Milaan-San Remo won, fietsten niet mee na twee positieve coronatests binnen hun team Trek-Segafredo. Ook de renners van Bora-Hansgrohe reden niet mee: de Duitsers stonden deze morgen klaar aan de start, maar mochten niet starten van de organisatie.

Lees ook