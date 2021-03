Gent-Wevelgem: Geen Trek-Segafredo aan de start na positieve coronatests, ook Bora mag niet starten

Een eerste teamlid testte vrijdag al positief op COVID-19 en werd in quarantaine geplaatst, net als zijn risicocontacten. Bij een nieuwe testronde op zaterdag kwam er vervolgens een tweede besmetting aan het licht, waarna het team besliste zich terug te trekken uit Gent-Wevelgem. Pas nadien zal er na extra testen bekeken worden wanneer er terug gekoerst kan worden.

Ook geen Bora

En na Trek-Segafredo mag ook Bora-Hansgrohe niet starten in Gent-Wevelgem. Dat heeft de organisatie in extremis beslist, want de ploeg stond al klaar in Ieper. De Duitsers misten vrijdag ook al de E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke door een positieve coronatest van Matthew Walls.

De beslissing om BORA-hansgrohe aan de kant te houden werd genomen in samenspraak met het kabinet van de minister van Sport. "Het is een pijnlijke, maar ook een logische en juiste beslissing", zegt Weyts.

De renners vertrekken om 10u00 aan de Menenpoort in Ieper voor een tocht van 254 kilometer.