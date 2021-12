Genk verslaat Oostende na sterke start met 0-4

Genk had halverwege zijn schaapjes al op het droge. Ike Ugbo (6.) en Junya Ito (12.) bezorgden de Limburgers een snelle dubbele voorsprong, waarna Daniel Muñoz (35.) nog voor de rust de 0-3 op het bord zette. Oostende was helemaal nergens en onderging lijdzaam de wet van de sterkste.

In de tweede periode was de wedstrijd gespeeld. Patrik Hrosovsky (78.) diepte de score nog uit tot 0-4. Thuisdoelman Hubert voorkwam nog een grotere afgang voor de bezoekers. Toch was het geen vlekkeloze avond aan zee voor Genk. Kristian Thorstvedt liep in de 83e minuut nog tegen rechtstreeks rood aan nadat hij veel te driest in duel ging.

In de stand staat Genk negende met 29 punten. Oostende blijft hangen boven de gevarenzone en telt 23 punten, net als Standard (2 wedstrijden minder), Zulte Waregem en OH Leuven (1 wedstrijd minder). Alleen Sint-Truiden (21 ptn, 1 wedstrijd minder), Seraing (19 ptn, 1 wedstrijd minder) en hekkensluiter Beerschot (9 ptn, 2 wedstrijden minder) doen minder goed. De Jupiler Pro League maakt zich na dit kerstweekend op voor een korte winterstop om de batterijen op te laden. Oostende trekt op de 22e speeldag, op zaterdag 15 januari, naar Zulte Waregem. Genk speelt daags nadien gastheer voor rode lantaarn Beerschot.