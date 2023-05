Genk slaat Club uit titelstrijd

Voor Club begonnen gisteren de Champions' Play-Offs. Vorige week verzekerde Club zich in extremis van een plekje in de top 4 na een 7-0 overwinning tegen Eupen én de nederlaag van Gent tegen Oostende. Het vertrouwen bij de Bruggelingen was groot.

Club begon ook het sterkst aan de partij in de Cegeka Arena. Al na negen minuten komt de landskampioen op voorsprong na een afstandschot van Hans Vanaken. De middenvelder is clubtopschutter in de Play-Offs met achttien doelpunten.

Maar lang kon Club niet genieten van haar voorsprong. Na achttien minuten kan Munoz vrij op doel koppen, Mignolet is kansloos. Ondanks de sterke start is alles te herdoen voor Blauw-Zwart. En de competitieleider krijgt een boost na de gelijkmaker, maar de eerste helft eindigt op 1-1 na een intens en gelijkopgaand eerste wedstrijddeel.

Genk neemt over

In de tweede helft neemt Genk de bovenhand. Het weet de Brugse aanvallen, die vooral via Skov Olsen liepen, aan halt toe te roepen en zet zelf steeds meer aan. En met Trésor beschikt Genk over een gevaarlijk wapen. Net voor het uur schildert hij een corner op het hoofd van McKenzie, en de sterke Amerikaan laat Mignolet kansloos achter. 2-1, Genk op rozen.

Een reactie van Club bleef uit, en Vandevoordt werd niet meer echt bedreigd. Genk loerde dan weer op de counter. Die speelstijl ligt Joseph Paintsil wel, en in het slot schiet de snelle flankaanvaller van KRC de Brugse titeldroom op speeldag 1 al aan diggelen. KRC Genk wint na een sterke tweede helft met 3-1, Club Brugge zal het moeten doen met een rol als scherprechter in de titelstrijd tussen Antwerp, Union en KRC Genk.