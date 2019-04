Genk slaat Club terug

In de topper van de vierde speeldag heeft Genk vlot de maat genomen van Club Brugge. Het werd 3-1, waardoor Genk weer verder uitloopt in de stand.

Club heeft het moeilijk met het enthousiasme van de thuisploeg, en scheidsrechter Boucaut houdt het hoge tempo in de wedstrijd door veel toe te laten. Net voor het kwartier verstuurt Denswil een foute pass. Trossard onderschept de bal, en jaagt die onhoudbaar voorbij Horvath. De 1-0 voor Genk is verdiend.

De thuisploeg blijft komen, en Horvath moet redding brengen op een scherp schot van Samatta. Even voordien was Vormer al eens goed tussengekomen bij aandringen van Berge, en de Amerikaanse keeper van Club moet nog enkele keren hard aan de bak. Club heeft het moeilijk, en vooral Denswil kent een mindere dag. De schade beperken tot aan de rust, lijkt het devies, tot Uronen Vormer langs achter aanloopt, en Vanaken de strafschop omzet. 1-1, en daar mag Club niet over klagen. De bezoekers ontsnappen zelfs nog aan een achterstand, als Dewaest een vrije trap van Malinovskiy binnenwerkt, maar teruggefloten wordt voor buitenspel.

Genk houdt Club in wurggreep

Leko grijpt in aan de rust, door Amrabat te brengen voor Rits. Maar dan volgt al snel een discutabele handspelfase, met Brandon Mechele. Boucaut ziet er op aangeven van de VAR een strafschop in. Malinovskiy brengt Racing Genk opnieuw op voorsprong, 2-1.

Leko grijpt opnieuw in, en zet Openda en Danjuma op het terrein. Maar dat brengt allemaal geen zoden aan de dijk. Racing Genk blijft de betere ploeg, en als Denswil nog eens de mist ingaat, heeft Club geluk dat het schot van Ito naast gaat. Uitstel van executie, want een minuut later gooit Ito een perfecte voorzet voor doel, waar Samatta Mechele aftroeft, 3-1, een klap die Club niet meer teboven komt.

In de stand heeft Genk nu vier punten voorsprong op Club Brugge, en zeven op Anwerp. Volgende week speelt Club op de Bosuil tegen Antwerp.