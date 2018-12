Racing Genk is na een 2-0 zege tegen Oostende steviger leider in de Jupiler Pro League. De Limburgers hebben nu zeven punten voor op Club Brugge en Antwerp, die zaterdag allebei puntenverlies leden.

Club Brugge speelde 0-0 gelijk in Kortrijk, Antwerp leed een 0-2 nederlaag tegen Waasland-Beveren. Bij de rust was het 1-0 in de Luminus Arena. Ruslan Malinovskyi opende de score in de 33e minuut. Een kwartier voor tijd stelde Mbwana Samatta de zege veilig.