Genk blaast titelstrijd nieuw leven in met klinkende zege tegen Club Brugge

Racing Genk heeft vrijdagavond de openingswedstrijd van de tweede speeldag in de Champions' play-off met 3-0 gewonnen van landskampioen en competitieleider Club Brugge, dat met een één op zes in de play-offs aan bezinning toe is.

Na een wel erg magere eerste helft waarin er slechts twee echte kansen te noteren waren, mooi verdeeld over beide ploegen met een schicht van Jhon Lucumi en een gevaarlijke trap van Mats Rits met de rust in zicht, was Club met wat meer drang naar voren uit de kleedkamer gekomen. Genk wachtte geduldig af en met sluipschutter Paul Onuachu in de rangen is dat niet onverstandig. Net voor het uur bereikte Bryan Heynen de Nigeriaan in de zestien en die kegelde overhoeks binnen: 1-0 dankzij nummer 31 van het seizoen voor Onuachu en daarmee verbreekt hij het clubrecord van Wesley Sonck. De thuisploeg putte vertrouwen uit de voorsprong en bleef het gevaarlijkst tegen een toch wel mak Club Brugge.

Een kwartier voor affluiten mocht Junya Ito op wandel op de rechterflank, vanuit een scherpe en bijna onmogelijke hoek nam hij Simon Mignolet te grazen voor de 2-0. Niet eens twee minuten later pakte Kristian Thorstvedt met de 3-0 de laatste twijfels weg. De actie kwam van Ito op rechts, via Theo Bongonda kwam het leer bij de Noor terecht, die zich met een schitterende beweging vrijdraaide en vervolgens uitpakte met een streep met links. Dankzij de klinkende zege nadert Genk, dat de play-offs feilloos begonnen is, tot op vijf punten van Club. Van hun laatste acht competitiewedstrijden konden de Bruggelingen er slechts drie winnen, waardoor ze de tegenstand alsmaar zien naderen.

Zaterdagavond is er nog Anderlecht tegen Antwerp, een duel met de derde plaats als inzet. Beide teams tellen momenteel negen punten minder dan de leider. Op de volgende speeldag moet Club op bezoek bij Antwerp, steeds een lastige verplaatsing en deze keer een wedstrijd die maar beter gewonnen wordt. Genk ontvangt dan Anderlecht.