Gemiste strafschop kost Club verdiend punt

Kansen voor Okereke

Club streed van meet af aan met open vizier. Van de voetballes van twee weken terug kwam nooit iets in huis. Okereke kreeg in het wedstrijdbegin al twee halve kansen. Geen 100% kansen maar wel mogelijkheden, helaas zonder gevolg. Club stoorde goed, PSG kwam niet echt in zijn ritme.

Icardi randje buitenspel

Toch kwam de thuisploeg op voorsprong. Na 20 minuten leek Icardi te vertrekken met het bovenlijf in buitenspel. Een misser van een ploegmaat bracht hem alleen voor doel waardoor de spits maar moest binnentikken. De VAR controleerde de fase en gaf het doelpunt aan Paris Saint-Germain : 1-0. Club hield daarna zijn positie goed vast maar de wedstrijd bleef eerder gesloten. Di Maria kwam nog dichtbij de 2-0 maar Mignolet had een uitstekende redding in huis met de hand. Di Maria stond trouwens buitenspel : 1-0 halfweg.

Club zoekt de gelijkmaker

Een bleke Mbappé en een aanvalslustiger Club brachten een ander beeld in de tweede helft. De bezoekers plaatsten echt wel hun voet naast PSG, dat eerder rekende op de snelle tegenstoot. Dat betekende dat Club Navas af en toe aan het werk zette. Eén keer werd het echt link voor de Costa Ricaan. Een bal van Diatta week af op Okereke en dwong Navas tot een kattensprong. In de herneming werkte Okereke op de doelman. (Lees verder onder de foto)

Gemiste strafschop van zelfzuchtige Diagné

Okereke maakte even later plaats voor Diagne die kort na zijn invalbeurt dé kans kreeg op de gelijkmaker. Diagne werd in de zestien zelf licht gehinderd en ging liggen. De scheids wees meteen naar de stip maar de VAR moest het zaakje ook eerst even controleren want Diagne viel makkelijk. Toch ging de strafschop door. Niet de vaste strafschopnemer Vanaken ging evenwel achter de bal staan, maar Diagne zelf. Hij koos voor de rechterhoek, maar daar lag ook Navas. Club miste zo wel erg zuur de gelijkmaker van op de stip. (Lees verder onder de foto).

Club blijft derde

Zo eindigde PSG-Club, na een dappere match van de bezoekers tegen een blekere thuisploeg, op 1-0. Club blijft toch derde want Galatasaray verloor zwaar op Real Madrid. De volgende speeldag, op Galatasaray, vecht blauw-zwart om Europees te overwinteren. Bij winst in Turkije, is dat zeker een feit.