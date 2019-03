BC Oostende heeft gisteren in de heenwedstrijd van de achtste finales van de FIBA Europe Cup basketbal 66-66 gelijkgespeeld bij het Nederlandse Groningen.

De terugwedstrijd staat volgende week woensdag in de Versluys Arena in Oostende op het programma. Indien Oostende doorstoot naar de kwartfinales wacht daar een confrontatie met het Italiaanse Varese (met Jean Salumu) of het Kosovaarse Pristina (met Khalid Boukichou). Zij spelen woensdag hun heenwedstrijd.