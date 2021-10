Gelijkspel Brugge-Antwerp maakt Union enige leider

Antwerp en Club Brugge hebben zondagnamiddag een puntendeling afgeleverd in de eerste topper van deze twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League. In Deurne-Noord werd het 1-1, na treffers van Björn Engels en Hans Vanaken.

Na een felle eerste helft gingen beide teams met een 1-1 stand rusten en daar mochten vooral de bezoekers uit Brugge tevreden mee zijn. In een evenwichtige eerste helft had vooral Antwerp zich in de zone van de waarheid wat scherper getoond, wat na 34 minuten resulteerde in een verdiende openingstreffer voor The Great Old. Ex-Bruggeling Björn Engels werd bij een hoekschop uit het oog verloren door Ignace Van der Brempt en kon ongehinderd raak koppen tegen zijn ex-ploeg: 1-0.

Op slag van rusten zorgde een stilstaande fase aan de overkant echter voor de gelijkmaker. Een hoekschop van Ruud Vormer kwam via Charles De Ketelaere tot bij Rode Duivel Hans Vanaken, die van dichtbij niet kon missen: 1-1.

Union alleen leider, Brugge op twee

Na de pauze waren het de Bruggelingen die resoluut op zoek gingen naar een tweede treffer, al was de beste kans voor de thuisploeg. In de toegevoegde tijd moest Simon Mignolet nog uitpakken met een uitstekende parade op een kopbal van Seck, na alweer een hoekschop.

Op dat moment stonden beide teams al met een man minder, na uitsluitingen van Björn Engels en Stanley Nsoki, telkens na overtredingen op een doorgebroken speler. In totaal werden er zeven kaarten getrokken op de Bosuil, in het traditioneel potige duel tussen beide teams.

Door het Brugse puntenverlies is Union nu met 25 punten alleen leider. Club heeft 23 punten, twee meer dan Antwerp dat voorlopig is opgeschoven naar de derde plaats.