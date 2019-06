Geen zesde zege voor Stijn Fincioen

Op de halve marathon is het al snel duidelijk dat drie mannen de podiumplaatsen onder elkaar zullen moeten verdelen. We zien de winnaar van 2018 Ward Van der Kelen, Sander Verminck, en Oostkampenaar Simon Mestdagh als enige West-Vlaming van het gezelschap.

In het bos valt het drietal uiteen en met nog een zestal kilometer te gaan liggen de posities één, twee en drie vast. Ward Van der Kelen volgt zichzelf op in een knappe 1 uur 08 minuten 37 seconden. Sander Verminck finisth als tweede en Simon Mestdagh, die eerste West-Vlaming is.

Bij de dames is het uitkijken of Annelies de Ketelaere uit Hooglede haar titel op de halve marathon kan verlengen. De Ketelaere start sterk en laat zich goed omringen. Ze loopt een constante wedstrijd en haar eerste plaats komt nooit echt in gevaar. De West-Vlaamse wint in een mooie 1 uur 19 minuten 45 seconden.

Marathon: Fincioen pas derde

Op de marathon wordt er natuurlijk uitgekeken naar de prestatie van Aartrijkenaar Stijn Fincioen. Maar met nog een klepper als Willem Van Schuerbeeck aan de start, weet Fincioen dat een zesde zege in Torhout hem niet cadeau zal worden gedaan. Al na een kwart wedstrijd schudt Willem van Schuerbeeck aan de boom.

Er staat op deze 40e nacht van Vlaanderen geen maat op Merchtemnaar Van Schuerbeeck. Aangemoedigd door het talrijk opgedaagd publiek langs het sfeervolle parcours in Torhout, snelt hij naar een erg knappe 2 uur 21 minuten 14 seconden, met een voorgift van 5 minuten op Tommy Kinders uit Sint-Niklaas die zilver pakt. Stijn Fincioen loopt ontgoocheld over de streep als derde na 2 uur 30 minuten 10 seconden.

Elien Osselaer uit Berlare wint de marathon bij de dames in 3 uur 18 minuten 12 seconden. Eerste West-Vlaamse Liesbet Wynsberghe uit Gits mag als derde mee het podium op.