Geen winnaar in Zuid-West-Vlaamse derby

Op de 28e speeldag in de Jupiler Pro League sleepte KV Kortrijk zaterdagavond in blessuretijd een 2-2 gelijkspel uit de brand in de derby bij Zulte Waregem.

Zulte Waregem leek tegen KV Kortrijk af te stevenen op een zege, maar in de blessuretijd kwamen de Kortrijkzanen alsnog langszij. Essevee trakteerde zich op het halfuur op een voorsprong. Een afgeweken voorzet van Berahino kwam bij Gianni Bruno terecht. De aanvaller duwde de 1-0 tegen de touwen.

Vijf minuten voor rust belegerde Zulte Waregem het Kortrijkse doel. Walsh ging neer na contact met Golubovic. Ref Van Driessche zag een schwalbe, maar herzag zijn beslissing na het raadplegen van de beelden. Davy De fauw trapte de strafschop koelbloedig binnen: 2-0.

Aansluitingstreffer

In de tweede helft kwam Kortrijk opzetten. Zes minuten na de rust lukte Terem Moffi de aansluitingstreffer. De Nigeriaan buffelde een voorzet van Makarenko tegen de netten. Even later was Julien De Sart dicht bij de gelijkmaker. Zijn vrije trap strandde tegen de paal. Diep in de blessuretijd brachten de bezoekers de score alsnog in evenwicht. Lucas Tuta (90.+4) kopte de 2-2 op het bord.

Zulte Waregem staat na de puntendeling op de negende plaats met 36 punten. Met drie punten minder is Kortrijk een plaats lager terug te vinden.