Geen winnaar in topper tussen Club Brugge en Genk

Club Brugge en vicekampioen Racing Genk hebben donderdagavond in een inhaalwedstrijd van de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League een 1-1 gelijkspel (rust: 0-1) afgeleverd, nadat beide teams één helft voor hun rekening hadden genomen.

Club acteerde voor de pauze in eigen huis bijzonder matig en sloot de eerste helft finaal ook met een achterstand af. Daniel Munoz rolde eigenhandig de Brugse rechterflank op en legde knap achteruit op Genk-aanvoerder Bryan Heynen, die het overzicht behield en uitblinker Bilal El Khannous centraal voor doel vond. De Marokkaanse international had de 0-1 maar binnen te duwen.

Het was een verdiende voorsprong voor de Genkies, die voordien al meermaals hadden gedreigd via Fadera, Zeqiri en Arteaga. Club stelde daar enkel wat schaarse kansen tegenover. De beste was voor Igor Thiago, die een prima voorzet van de toen pas ingevallen Denis Odoi onbenut liet. Odoi had net voordien de geblesseerd uitgevallen Kyriani Sabbe vervangen.

Omknelling

Ook Genk deelde in de klappen, want zij zagen vlak voor het uur draaischijf Heynen uitvallen met een enkelblessure, na een contact met de ingevallen Casper Nielsen. De Limburgers verloren steeds meer de controle op het middenveld en bij de eerste echte kans voor blauw-zwart was het meteen raak. Maxim De Cuyper schilderde een voorzet op het hoofd van Hans Vanaken en Genk-doelman Maarten Vandevoordt was geklopt: 1-1 en alles te herdoen in het Jan Breydelstadion. Een afgeweken bal van De Cuyper belandde even later via de voet van Ferran Jutgla op de deklat, Genk geraakte amper nog uit de omknelling maar slikte toch geen tegendoelpunt meer.

Met de puntendeling, de tweede op rij voor beide teams, schieten ze in de stand weinig op. Club Brugge staat met vijftien punten op een met Anderlecht gedeelde derde plaats, op drie punten van leider AA Gent. Union, dat eerder op donderdag in extremis de Brusselse Zwanzederby met 2-3 won bij RWDM, is met zestien punten tweede. Komend weekend ontvangt blauw-zwart Sint-Truiden.