Geen winnaar in Brugse derby: 2-2 gelijkspel

Cercle en Club hebben elkaar zondagnamiddag op de 26e speeldag van de Jupiler Pro League in de Brugse derby in evenwicht gehouden. De wedstrijd in het Jan Breydelstadion, met Cercle als officiële thuisploeg, eindigde op 2-2.

Club begon de derby voor de zoveelste keer de voorbije weken met de rug tegen de muur. Blauw-zwart ging afgelopen woensdag nog met 0-2 de boot in, thuis tegen Benfica in het heenduel van de achtste finales van de Champions League, en in de competitie is de plaats in de top vier (Champions' Play-offs) allerminst binnen.

Toch drukte een vinnig Cercle de stadgenoot van bij de start tegen het eigen doel. De openingstreffer bleef uit en aan de overkant sloeg blauw-zwart wel onverbiddelijk toe. Jutgla glipte door de buitenspelval. De Spanjaard legde breed voor Noa Lang (21.) die de 0-1 eenvoudig kon binnentikken. Beide ploegen leverden nadien veel strijd, maar grote doelkansen bleven uit. Mignolet stond pal op een vrije trap van Siquet.

Meteen na de pauze maakte Cercle gelijk. De Club-defensie was nog niet helemaal wakker en een vrije Kevin Denkey (51.) kon een voorzet van Somers binnentrappen. De Belgische kampioen liet weinig zien maar dan was daar plots Casper Nielsen (71.). De Deen plaatste de 1-2 enig mooi van buiten de zestien buiten het bereik van Majecki.

Cercle gaf zich niet gewonnen en Thibo Somers (78.) kopte op corner de 2-2 binnen. Nadien kwam groen-zwart nog enkele keren gevaarlijk opzetten, maar de winning goal bleef uit. Weer geen zege dus voor Club-coach Scott Parker, die in de competitie nog maar eenmaal kon winnen in acht duels.

Blauw-zwart staat momenteel vierde met 43 punten, maar voelt de hete adem van Standard (41) en AA Gent (39), dat later zondag OH Leuven ontvangt en komende speeldag de opponent is op Jan Breydel. Cercle (36) doet nog volop mee voor de Europe Play-offs (voor de nummers 5 tot en met 8) en staat achtste.