Geen West-Vlaamse ereplaats op BK tijdrijden eliterenners zonder contract

Guillaume Seye, ex-EFC, kreeg de overwinning alleszins niet cadeau in Gavere, want in de opwarming brak hij nog zin fiets bij een zware valpartij. Toch was de Oost-Vlaming bij elke tussentijd de snelste van het pak. Hij legde uiteindelijk de 23,1 km af in 28'23"75", en was daarmee ruim een halve minuut sneller dan Jari Verstraeten en Rutger Wouters.

De West-Vlamingen kwamen niet echt in het stuk voor, al hadden ex-provinciale kampioenen Filip Speybrouck, en Anthony Debuy bij hun finish wel respectievelijk de derde en de vierde tussentijd. Uiteindelijk finishte Speybrouck in 30"20"87", Debuy in 30"28"18.

Uitslag

1. Guillaume Seye

2. Jari Verstraeten

3. Rutger Wouters

4. Jef Van Meirhaeghe

5. Hannes Fabri

10. Filip Speybrouck

12. Anthony Debuy

15. Viktor Van Den Branden

21. Jan Petralia