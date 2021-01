Geen vier, maar drie dagen schorsing voor Vanaken

De tweevoudige Gouden Schoen moet niet vier, maar drie speeldagen aan de kant blijven na zijn rode kaart tegen Eupen. Bij zijn drie speeldagen effectieve schorsing komt nog één speeldag met uitstel. Hij mist de duels van Club Brugge tegen STVV (10 januari), Beerschot (17 januari) en Oostende (20 januari). Hij kan in de topper tegen Genk (op 24 januari) wel meespelen.

Vanaken kreeg op 28 december een schorsing van vier speeldagen opgelegd door het parket van de Belgische voetbalbond. Hij werd in eerste instantie voor twee wedstrijden geschorst, wegens zijn uitsluiting tegen Eupen op tweede kerstdag. Daar kwamen nog eens twee wedstrijden schorsing bovenop, omdat Vanaken in een emotionele opwelling de scheidsrechters op de korrel nam. Hij snauwde het team van ref Verboomen "kutrefs" en "onnozelaars" toe. Club Brugge pleitte schuldig voor deze feiten en Vanaken verontschuldigde zich ook. Maar Club hoopte op de vrijspraak of hoogstens een voorwaardelijke schorsing voor zijn fout op Eupen-verdediger Beck. Het eindverdict is uiteindelijk drie speeldagen, plus eentje met uitstel. Drie speeldagen was de minimumstraf volgens het bondsparket. Hij krijgt ook een boete van 1500 euro.

