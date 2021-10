Geen stunt voor Winkel tegen Genk

Winkel Sport heeft niet kunnen stunten in de zestiende finale van de beker. Genk was met 0-6 een maatje te groot.

Het Terschueren Park is gezellig volgelopen voor de wedstrijd van het jaar in Sint-Eloois-Winkel, de zestiende finale van de Croky Cup tegen bekerwinnaar Racing Genk. Trainer John van Den Brom laat zijn vedetten op de bank, en rekent op de gretigheid van de invallers. En die leggen meteen een verschroeiend tempo op. Winkel hapt naar adem, en ontsnapt als Paintsil voorlangs schiet. De thuisploeg loopt zich de ziel uit het lijf, en kan één keer prikken. Een razendsnelle counter op links met Fries Deschilder, maar Leysen is net iets sneller op de bal dan Kudimbana. Net voor het het half uur valt zijn broer, keeper Mulopo geblesseerd uit, en moet Arne Galens onder de lat.

En die mag al meteen aan het werk, als Reuse aan de noodrem trekt, en daarbij Ugbo onderuit haalt. De ex-Cerclespeler neemt zelf de penalty, Galens zit er goed bij, maar kan de 0-1 niet verhinderen.

Daarna gaat het snel. Arteaga scoort twee keer, en ook Paintsil kan profiteren van een foutje in de thuisdefensie. 0-4 is de stand bij de rust. De droom van de stunt is voorbij.

Knokkend Winkel ondergaat de wet van de sterkste

Genk haalt na de rust de voet van het gaspedaal, en laat Winkel wat meer opzetten, met de snelle Amini en Debouver, die voortdurend loeren op de counter. Kudimbana kan zijn poging niet kadreren, en Debouver had misschien wel een penalty kunnen krijgen, toen hij na een sneller counter werd gestopt in de Genkse zestien, maar niet foutief volgens scheidsrechter De Cuyper. Winkel scoort zelfs na een vrije trap, maar de goal wordt afgekeurd wegens buitenspel. Het bobijntje is dan af bij de thuisploeg. De invallers van Genk kunnen daar geen gebruik van maken. De bedrijvige Tresor schiet eerst via een Winkels been over, en als hij Oyen bedient, haalt die er niet meer uit dan een corner.

Het wordt toch nog 0-5, als Ugbo zijn tweede van de avond voorbij Galens schiet. De Limburgers hielden het mooiste voor het laatste, een pegel in de kruising van Bastien Toma, 0-6. Opdracht volbracht voor Genk, Winkel mag terugkijken op een moedige avond, maar moest de wet van de sterkste ondergaan.