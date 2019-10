Geen optocht van PSG-fans in Brugge

De fans van PSG hebben niet zo’n goeie reputatie en bovendien geldt een zogenoemde combiregeling, waarbij de supporters verplicht zijn om met bussen naar het stadion te komen.

De supporters van het Turkse Galatasaray mochten in september wel nog een optocht houden door de Brugse binnenstad voordat de match tegen Club aanvatte. Volgens de politie verliep die al bij al rustig. Voor die match was een combiregeling niet mogelijk omdat de supporters niet uit één richting kwamen. Nu is dat wel zo en moeten ze aan de grens in Rekkem op bussen stappen. De politie hoopt de harde kern van PSG daar tegen dinsdag ook van te overtuigen.

PSG-fans die toch in het centrum rondlopen, kunnen worden aangehouden.