Geen nieuwe titel: broers Thiers eindigen tweede in Belcar

Het Belcarseizoen zit erop. Titelverdediger Russell Racing van de broers Thiers, voor het eerst in jaren met een Porsche, moest zich dit jaar tevreden stellen met de tweede plaats. Bij de toerismewagens was er een vierde plaats algemeen voor vader en zoon Stevens uit Zwevezele.

Geen prototypes meer, zoals de Norma, dit seizoen in de Belcar. De nationale kampioenen van 2021, Russell Racing by NGT, kiezen voor een Porsche 992, maar dat vergt wel wat aanpassing. De Audi van PK Carsport is sneller in de opener van het seizoen, het New Race festival, maar ook de andere Porsches.

Stevens Motorsport uit Zwevezele kende wel een schitterende seizoensstart. Vader Xavier en zoon Jochen wonnen in de TA-klasse. De Belcar doet ook wat uitstapjes naar het buitenland, de Nurburgring en Magny-Cours bijvoorbeeld. Dar voelt de BMW van Stevens Motorsport zich aardig in zijn sas. De tweede van drie overwinningen, ook in Duitsland zijn ze de snelsten bij de toerismewagens.

Maar omdat vader en zoon niet overal deelnemen, bijvoorbeeld in de 24 uren, worden ze pas vierde algemeen. Russell Racing zorgde wel voor een inhaalmanoeuvre. Na een aantal podiumplaatsen is het nagelbijten tijdens de 24 uren. Vierde wordt het verdict, maar in het BK worden ze wel tweede na de Audi van PK Carsport van de Longins, en winnen ze de Porsche Endurance Cup Benelux.