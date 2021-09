De wereldtitel bij de juniores ging naar de Noor Per Strand Hagenes, die zo z’n favorietenrol waarmaakt. Hij haalde het voor een Fransman en een Est. De Belgen speelden niet echt een rol van betekenis in wat een razendsnelle koers is geworden. Harteel eindigde als 28ste, Alec Segaert was 37ste. Eerder haalde Segaert wel al een bronzen medaille op het WK tijdrijden tussen Knokke-Heist en Brugge.