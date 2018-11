In de Wereldbekercross in Koksijde stond opnieuw geen maat op Mathieu van der Poel. Van Aert finisht tweede, Toon Aerts derde. Michael Vanthourenhout werd achtste.

In no time had de Europese kampioen 20 seconden voorsprong op Lars Van der Haar. Het contrast met Wout Van Aert kan moeilijk groter zijn, de wereldkampioen bijt al in de eerste ronde in het zand. Maar Van Aert knokt terug en schuift op naar de tweede plaats, het hoogst haalbare vandaag na de ongenaakbare van der Poel.

Half cross strijdt Michael Vanthourenhout mee voor de vijfde plaats, samen met Sweeck, Soete en Van Kessel. Vanthourenhout zal uiteindelijk achtste worden.