Geen Kim Mestdagh in eerste selectie nieuwe coach Belgian Cats

Maxuella Lisowa, Ine Joris en Nastja Claessens (16 jaar en een groot talent van ION Waregem) zijn er voor de eerste keer bij. In de selectie is er echter geen spoor van Kim Mestdagh, dochter van de vorige bondscoach Philip Mestdagh. Zij gaf aan tijdelijk een break te willen inlassen met de nationale ploeg. Marjorie Carpréaux en Ann Wauters kondigden eerder hun afscheid van de nationale ploeg aan. Heleen Nauwelaers werd niet opgeroepen.

De Belgian Cats, ondergebracht in groep A, spelen op 11 november in en tegen Bosnië-Herzegovina. Drie dagen later ontvangen ze Duitsland. De kwalificatiewedstrijden worden in drie periodes afgewerkt. In november 2022 neemt België het thuis op tegen Noord-Macedonië (24/11) en Bosnië-Herzegovina (27/11). In februari 2023 volgen nog uitduels met Duitsland (9/02) en Noord-Macedonië (12/02). De tien groepswinnaars en de vier beste tweedes vergezellen organisatoren Slovenië en Israël, die zelf ook deelnemen aan de kwalificaties, naar het hoofdtoernooi.

De Belgian Cats mikken op een vierde EK-deelname op rij. De afgelopen jaren zetten Emma Meesseman en co op het Europese toneel enkele knappe resultaten neer: brons op het EK 2017 in Praag, vijfde op het EK 2019 in Belgrado en opnieuw brons op het EK afgelopen juni in Valencia. Ondertussen pakten ze ook de vierde plaats op het WK 2018 in Tenerife en kwalificeerden ze zich voor het eerst voor de Olympische Spelen, waar ze na een thriller werden uitgeschakeld (86-85) door gastland Japan in de kwartfinales. Dankzij hun derde plaats op het EK 2021 mogen de Belgische basketbalvrouwen ook deelnemen aan een kwalificatietoernooi in februari voor het WK van 2022 in Australië.

Selectie Belgian Cats: Julie Allemand, Julie Vanloo, Elise Ramette, Antonia Delaere, Hanne Mestdagh, Maxuella Lisowa-Mbaka, Nastja Claessens, Laure Resimont, Becky Massey, Ine Joris, Emma Meesseman, Jana Raman, Kyara Linskens, Serena-Lynn Geldof, Billie Massey