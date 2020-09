Geen Kasteelcross in Zonnebeke

Er komt dit jaar geen Kasteelcross in het West-Vlaamse Zonnebeke. De beslissing werd genomen omdat het organisatiecomité de toekomst van deze veldrit niet wil hypothekeren.

Door de coronamaatregelen werd het aantal toeschouwers beperkt en zou ook het VIP-arrangement niet op normale wijze kunnen plaats hebben. Aangezien het organisatiecomité sterk afhankelijk is van deze beide bronnen van inkomsten, werd beslist dit jaar niet te organiseren.

"Anderzijds is er ook onze bezorgdheid naar de veiligheid van de renners, hun entourage en de toeschouwers toe. Op dit ogenblik kunnen wij de evolutie van de coronacrisis en de impact ervan niet inschatten en onze bezorgdheid hierover gaf de doorslag", meldt organisator Kurt Debuyssere.

Voor het eerst op tv

"De Kasteelcross kon, dankzij een samenwerking met Golazo, voor het eerst rekenen op een live televisieuitzending op VRT. Het is daarom dubbel spijtig dat we ons event moeten annuleren. Maar we hopen volgend jaar sterker terug te komen, met dank aan dit partnership. Wij zijn alvast voorzichtig gestart met de voorbereidingen voor de volgende editie", besluit Kurt Debuyssere.

De kasteelcross was normaal op woensdag 23 december.