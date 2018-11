Geen Iserbyt aan de start in Tabor

Eli Iserbyt uit Bavikhove is wel degelijk naar de wereldbekermanche in Tabor afgereisd. Hij ging er vanmorgen nog eens het parcours verkennen, maar besliste nadien niet te starten door een zitvlakblessure. Ook in Hamme zal de West-Vlaming niet verschijnen aan de start.

"Hij sukkelt sinds deze week met een zitvlakblessure en kon deze morgen slechts één rondje verkennen. Bovendien is Eli ziekjes. Eli past ook voor Hamme", meldt zijn ploeg Marlux-Bingoal. "Het zekere voor het onzekere nemen om de dingen niet erger te laten worden en er volgende week terug voor te kunnen gaan", voegde de wereldkampioen U23 eraan toe.



De Brit Tom Pidcock domineerde in Tabor en nam zo de leidersplaats in het klassement voor renners onder de 23 jaar over van de West-Vlaming.