Geen formule E meer voor Mercedes, waar trekt Vandoorne heen?

Zondag pakte Mercedes nog de wereldtitel in Berlijn met de Nederlander Nyck de Vries. Stoffel Vandoorne eindigde als derde in de laatste ePrix van het seizoen. In de eindstand van het WK werd hij negende, met 82 punten. Dat waren er zeventien minder dan zijn Nederlandse ploegmaat De Vries, die wereldkampioen werd.

Naar team Williams?

De toekomst van de 29-jarige Kortrijkzaan is nog onzeker. Hij was de voorbije drie jaar voor Mercedes-EQ aan de slag in de Formule E. Vorig jaar werd hij vicewereldkampioen. Vandoorne wordt in de wandelgangen genoemd bij F1-team Williams.