Geen exotische zon voor KV Kortrijk, wel bosloop in Gullegem

Vanmorgen stond er een bosloop op het programma in provinciaal domein Bergelen in Gullegem. En morgen speelt KV Kortrijk ook een oefenmatch tegen Gullegem uit 2de amateur. Later deze week organiseert de club nog een teambuilding, net over de grens in Frankrijk.

KV Kortrijk kiest er al enkele jaren voor om geen buitenlandse stage te organiseren tijdens de winterstop. Financieel interessant, en bij Kortrijk zijn ze ook niet overtuigd van de voordelen van trainen in het buitenland.

Alle andere West-Vlaamse clubs zijn dus wel het vliegtuig opgestapt. Club Brugge naar Qatar, Zulte Waregem, KV Oostende en ook KSV Roeselare uit 1B verblijven in Spanje. En Cercle Brugge heeft z'n tenten opgeslagen in Malta.