Geen droomzege voor Persoon

De rematch tussen Katie Taylor en Delfine Persoon is geen droomkamp geworden voor de West-Vlaamse. Persoon kon in tien ronden de Ierse titelverdedigster niet knock-out slaan en de jury besliste unaniem in het voordeel van Taylor. Ze behoudt dan ook haar wereldtitels.

De inzet van dé rematch was enorm hoog. Meer dan een jaar na haar discutabele zege in New York, zette Katie Taylor tegen Persoon maar liefst de wereldtitels van vier boksbonden (WBC, WBA, WBO, IBF) bij de lichtgewichten op het spel. In een erg speciale rematch, op het landgoed van manager Eddie Hearn, zonder publiek, stond Persoon klaar voor dé match van haar leven. De kans op een rematch waar ze al sinds juni 2019 op hoopte... Katie Taylor, één jaar jonger dan Persoon, verloor nog nooit een wedstrijd.

Gewond in ronde twee

Persoon begon aanvallend aan de kamp, eiste het midden van de ring op en dwong Taylor in de verdediging. Maar daar bleef het uitkijken voor de Ierse die af en toe stevig uithaalde van uit die verdediging. Taylor bouwde haar kamp goed op zo. In ronde twee bloedde Delfine Persoon onder haar rechteroog na een vermoedelijke kopstoot van Taylor. Na de ronde wachtte verzorging (lees verder onder de foto).

Op zoek naar knock-out

Persoon pepte zichzelf op, vanaf ronde drie stond ze er erg nadrukkelijk. De ene slagenregen volgde op de andere. Taylor moest zeker in ronde vijf wat barsten in haar verdediging laten. Delfine spaarde haar krachten niet en zocht de knock-out op. Zelfde beeld in ronde zes: de sloopmachine Persoon beukte voortdurend op Taylor, die probeerde de West-Vlaamse op afstand te houden. (Lees verder onder de foto)

Slijtageslag

Ronde zeven bracht meer evenwicht. Persoon was al diep gegaan in haar krachten- en slagenarsenaal en Taylor slaagde er in om van onder de druk uit te komen en ook af en toe slagen uit te delen. Maar in ronde acht moest ze tweemaal bijna door de knieën. Ze kreeg een vermaning van de ref. Taylor veranderde het geweer nu duidelijk van schouder. De Ierse titelverdedigster probeerde vooral afstand te houden en de tien ronden vol te maken. Persoon vocht voor wat ze waard was, ook in de laatste ronde, maar de knock-out kwam er niet. Weer moest de jury beslissen. En die beslissing was unaniem: 98-93 en tweemaal 96-94 voor Taylor.