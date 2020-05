Geen BK Wielrennen in Anzegem in augustus

De kogel is door de kerk, er komt geen Belgisch kampioenschap wielrennen op 23 augustus in Anzegem, ook het BK tijdrijden op 20 augustus in Koksijde gaat niet door. Er wordt met de plaatstelijke overheden gezocht naar een nieuwe datum.

Wanneer alles juist gaat doorgaan is nog niet duidelijk. Over het parcours is wel alles helder. De vrouwen starten in Anzegem, maar de mannen zullen in Halle starten. Zowel mannen als vrouwen zullen in Anzegem een aantal plaatselijke rondes rijden en wel op volgend parcours: Peter Benoitstraat Ingooigemstraat – Pastoor Verrieststraat – Schernaai – Hellestraat Hoogstraat – Westdorp – Kapellestraat - Tiegemberg – Bomstraat Landergemstraat – Lange Winterstraat – Vichtsesteenweg – Heirbaan (aankomst t.h.v. Escolys).