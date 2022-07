Geel voor Lampert !

Tranen van geluk bij Yves Lampaert na zijn stuntzege in de openingstijdrit van de Ronde van Frankrijk. De West-Vlaming reed in Kopenhagen zowaar sneller dan Wout Van Aert, Tadej Pogacar en Filippo Ganna.

Wout Van Aert keek behoorlijk sip toen hij zag dat Yves Lampaert vijf seconden onder zijn tijd dook. De renner van Quick.Step-Alpha Vinyl had 15 minunten en 17 seconden nodig voor de 13,2 kilometer. Sneller dan Van Aert, sneller dan Pogacar en sneller dan Ganna, onwaarschijnlijk.

"Er gaat er nog wel ene mijn tijd verbeteren," zei Lampaert meteen na zijn finish. "Ik zie voortdurend tegen mezelf dat ik sneller moest de bochten nemen. Ik dacht echt dat ik daar telkens een paar seconden verloor." Niet dus, want niettegenstaande het parcours in de Deense hoofdstad steeds droger werd, slaagde niemand er nog in om de tijd van Lampaert te verbeteren.

Geel en groen

En dus wint Yves niet alleen de tijdrit, maar pakt hij ook nog de gele en de groene trui. Een mens zou voor minder de tranen de vrije loop laten. "Ongelooflijk als je ziet wie ik hier allemaal klop. En het was voor mij even nat, als voor de toppers. Dit is er een voor mijn familie, mijn team, en voor Tim Declercq. Ik had dit met mijn beste vriend willen vieren, maar dat kan nu jammer genoeg niet." Declercq zat in de selectie van Quick.Step-Alpha Vinyl, maar moest thuisblijven na een positieve coronatest.

Morgen verdedigt Lampaert zijn truien in de eerste rit in lijn tussen Roskilde en Nyborg.