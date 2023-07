Gaat Sammy Bossut aan de slag bij KRC Harelbeke?

De ploeg wil het nieuws nog niet officieel bevestigen, maar maandag is er wel een persmoment waarop meer tekst en uitleg wordt gegeven.

Bossut was vorige week nog aangetrokken door Club Brugge, om het uitvallen van derde keeper Josef Bursik tijdelijk op te vangen. Maar toen de Brugse selectie deze week aankwam op het oefenkamp in Sint-Michiels-Gestel was Bossut nergens te bespeuren. Nu is duidelijk waarom.

De 37-jarige Oostrozebekenaar had na zeventien jaar trouwe dienst geen nieuw contract gekregen bij Zulte Waregem, maar wou het voetbal nog niet vaarwel zeggen. Hij was ook al in beeld als keepertrainer bij Club NXT, maar verkiest dus nog het verderzetten van zijn actieve carrière op een lager niveau.

