Zo mochten ze in de kleedkamer van de A-ploeg en konden ze ook trainen op het trainingsveld waar normaalgezien Jelle Vossen en co hun opwachting maken. Keeperstrainer Gianny De Vos is peter van de G-voetbalploeg van Zulte Waregem. En teleurstelling of niet na de 5-5 tegen Eupen, ook coach Mbaye Leye was er vanmorgen vroeg al bij om het team te steunen. Voor de spelers is het hoe dan ook een onvergetelijke ervaring.