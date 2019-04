De fusie is een logisch vervolg van de samenwerking die er al was tussen de clubs. Deerlijk liet al meisjes uit Kortrijk meetrainen en spelen, zelfs in Top Division One. Nu kan Deerlijk ook in de toekomst zijn sportieve ambitie in stand houden met een ploeg in de hoogste klasse en jeugdopleiding op topniveau. Vanaf het seizoen 2021-2022 gaat Deerlijk-Kortrijk Spurs in de Lange Munte spelen.