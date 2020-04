Fuseert KVK met Moeskroen en Roeselare?

De coronacrisis hakt er flink in in het Belgisch voetbal en liefst zeven profclubs kregen vorige week in 'eerste zit' geen proflicentie van de Belgische voetbalbond (KBVB). Eén van die clubs is Excel Moeskroen en de Henegouwers denken daarom aan een fusie met het nabijgelegen KV Kortrijk. Dat bericht Het Laatste Nieuws. Er wordt gedacht ook 1B-club Roeselare, dat ook nog geen proflicentie heeft, bij het project te betrekken. Moeskroen en Kortrijk hebben alvast een eerste gesprek achter de rug.

De verantwoordelijken van Moeskroen hebben al gedineerd met Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns en zijn algemeen manager Matthias Leterme. "In een voetballandschap dat in evolutie is, is het goed om van gedachten te wisselen. Maar het was pas een eerste gesprek. We moeten zien wat de meerwaarde is, maar we schieten het idee niet per definitie af," zegt Leterme.