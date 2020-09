Frederik Van Lierde wint afscheidstriatlon

In Menen leek Pieter Heemeryck op weg naar de zege, maar hij wachtte Van Lierde en ook Bart Aernouts op om daarna samen naar de finish te lopen. Frederik Van Lierde mocht daarna als winnaar over de aankomstlijn, in z'n thuisstad.

Een perfecte afsluiter van een fantastische carrière voor de winnaar van de IronMan-triatlon in 2013.

Einde van een tijdperk. De winnaar van Hawaii 2013 stapt voor de laatste keer het podium op. Respect @fvanlierde. Prachtige carrière. #FocusWTV pic.twitter.com/BrJ4jXIAi7 — Davy Vercamer (@dvercame) September 13, 2020

