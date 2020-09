Frederik Van Lierde: "Het wordt emotioneel afscheid"

Het is door corona pas de tweede wedstrijd voor Van Lierde dit jaar. Er kijken veel mensen naar uit. 595 sporters zijn ingeschreven, onder wie de hele Belgische top met Bart Aernouts en Pieter Heemerijck. Van Lierde zal de zege niet cadeau krijgen, zondagvoormiddag. Het wordt iets speciaals.

Van Lierde: "Het zal heel emotioneel is omdat het in mijn eigen stad is. Je beseft dat het het laatste is. Maar aan de andere kant ben ik er vorig week ook in geslaagd om mij te focussen. Dat zal zondag ook wel lukken. Alles op de wedstrijd zetten en ook genieten. En dan nadien ook genieten met iedereen die me kent en iedereen die komt kijken."