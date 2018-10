Frederik Van Lierde alweer genekt in Hawaii

Sinds zijn overwinning in 2013 is er elk jaar wel iets dat Frederik Van Lierde dwarsboomt. Vorig jaar was de organisatie van Ironman zijn bevoorrading kwijgetraakt, twee jaar geleden was er een onterechte tijdstraf, en ook dit jaar pikten de scheidsrechters net hem eruit wegens drafting. Vijf minuten in de penaltytent waren het gevolg, en meteen weer een kruis over een topplaats.

Van Lierde was als zeventiende uit het water gekomen, op bijna drie minuten van de snelste zwemmer Josh Amberger. Tijdens het fietsen kwam hij in een groep terecht met titelverdediger Patrick Lange. Die kwam wel heel goed overeen met zijn ploegmaat Dreitz, maar het was wel Van Lierde die de kaart onder zijn neus kreeg geduwd. In een eerste reactie gaf Van Lierde aan dat hij zich zeker niet te dicht bij zijn voorganger had begeven.

Hij kwam als 29ste in de tweede wisselzone na 4u.26min. op de fiets. In de marathon kon hij geen mentale vuist meer maken, 3u.16min is een matige tijd voor zijn doen. Zijn totaaltijd van 8u.38min.48sec was nog goed voor de 32ste plaats.

Opnieuw winst voor Lange

De zege in Hawaii was opnieuw voor Patrick Lange. De Duitser dook als eerste ooit onder de 8 uur (7u52min39sec). Ook Bart Aernouts bleef onder de magische grens (7u.56min.41sec.), en liep zo naar een fantastische tweede plaats. Een succes ook voor zijn coach Luc Van Lierde.

Agegroupers

De Belgische agegroupers deden het ook uistekend. Bruno Clerbout en Koen Van Rie haalden goud in de M40 en M45. Ook Bert Verbeke leverde een sterke prestatie af in de M40, tweede in 8u.50min.34sec. Yves Depoorter werd knap derde bij de M50 in een tijd van 9u21’13.

Cardoen, Olivier, 21ste M40, 9:12:50

Coeck, Inge : 21ste F50, 11:55:06

Debaere, Steven : 229ste M40, 11:38:27

Depoorter, Yves, 3de M50, 9:21:13

Devliegere, Stefaan, 174ste M45, 10:40:37

D'Hoossche Tom, 41ste M40, 9:23:58

Dossche, Karl, 75ste M50, 10:35:57

Gryp, Wouter : 15de M30, 8:54:54

Harinck, David : 123ste M45, 10:15:34

Hoskens, Rudy : 96ste M55, 12:24:50

Vande Kerckhove, Annick : 68ste F40, 11:48:00

Verbeke, Bert : 2de M40, 8:50:34

Vervisch, Stefaan : 14de M55, 10:20:18