Freddy Loix maakt comeback in Ypres Rally

Freddy Loix maakt dit weekend in de 55e Ypres Rally een opmerkelijke comeback. De twaalfvoudige winnaar in de Kattestad wil in de eerste plaats plezier beleven, met de achtvoudige Belgische kampioen Pieter Tsjoen aan zijn zijde. Hij kwam vandaag aan de start met een vertrouwde Skoda.

Freddy Loix won sinds 1996 twaalf edities van de Ypres Rally, maar hing de helm eind 2016 aan de haak. Maar dit jaar staat hij er terug. "Niet om te winnen. We willen in de eerste plaats plezier beleven", aldus de 48-jarige Limburger. Maar hij liet duidelijk het achterste van zijn tong niet zien. "Ik denk niet dat het sneller gaat dan enkele jaren geleden, maar de top is een pak dichter bij elkaar gekomen. Het is een lange rally. Je weet nooit waar we uitkomen als we gespaard blijven van pech en lekke banden."

Hij wil zich dus vooral amuseren. Maar met Fast Freddy weet je nooit. Hij kent de wegen in en rond Ieper als geen ander, en hij heeft met Pieter Tsjoen ook een ervaren co-piloot.