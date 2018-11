Franse overwinning in Beach Endurance De Panne

Vanmorgen was er de 23e editie van de Beach Endurance in De Panne. 1.500 deelnemers zorgden voor spektakel van de hoogste plank.

Winnaar van vorig jaar, Timothy Dupont, wil wegrijden, maar halfweg koers is alles te herdoen. Zijn kopgroep wordt ingelopen, maar in de laatste ronde wil de Nederlander Van Zandbeek toch nog eens aanzetten. Een lekke band en kettingproblemen gooien roet in het eten.

Het lijkt te eindigen op een massasprint, maar in de laatste kilometers zet de Franse kampioen Benoit Daeninck iedereen onder druk en slaagt erin om solo te finishen. Nederlander Robin Blummel wordt tweede, Emiel Vermeulen uit Koolskamp is derde.

Bij de dames pakt Grace Verbeke haar derde opeenvolgende zege in De Panne.