Frank Depestele debuteert als coach bij Menen

Dit seizoen was Frank Depestele (41) assistent-coach bij Haasrode-Leuven. Na een half jaar onder de hoede van Kris Eyckmans zet hij nu de stap als hoofdcoach. Bij Menen tekent hij een contract voor 2 jaar.

Depestele is een bekende naam in de Belgische (en internationale) volleybalwereld. Als speler stond hij in twee periodes zes seizoenen aan de pas bij Knack Roeselare en twee bij Asse-Lennik/Aalst. Als setter van de nationale ploeg en bij clubs in Griekenland, Rusland, Oekraïne, Turkije en Frankrijk deed hij ook veel buitenlandse ervaring op. Na een laatste avontuur in Argentinië moest hij het volleybal vorig jaar noodgedwongen vaarwel zeggen na een carrière van 22 jaar.