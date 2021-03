Frank Depestele 2 jaar langer coach bij Decospan Menen

De contractverlenging van coach Frank Depestele vormt daarin een cruciaal onderdeel. Depestele (43) maakte twee jaar geleden bij Menen zijn debuut als hoofdcoach en doet daar nu twee jaar bij.

Onder leiding van Depestele ging Decospan Menen - na een moeilijk eerste jaar - dit seizoen als derde de play-offs in. Nochtans waren de omstandigheden voor de coach niet altijd even evident. Improviseren en schuiven op posities door blessures en coronabesmettingen, waren bijna wekelijkse kost. Met veel vechtlust en verstandig volleybal kon Decospan Menen niettemin van alle teams uit de EuroMillions Volley League winnen (met uitzondering van Knack Roeselare). De hand van de coach was daarin zonder twijfel te zien en dus gaat Decospan Menen met heel veel plezier verder met Frank.