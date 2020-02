Francky Dury in Offside: "We zullen er alles aan doen om de derby zaterdag te winnen"

Francky Dury, trainer van Zulte Waregem, was gisteren te gast in 'Offside', onze sporttalkshow. Daarin had hij het over de mindere vorm van de ploeg en de derby tegen KV Kortrijk deze zaterdag.

"Na nieuwjaar draait het iets minder en we hebben ook wat pech gehad, met Pletinckx en Seck die uitvallen. Vooraan loopt het ook niet zoals het zou moeten, en de combinatie van die twee zorgt ervoor dat het minder goed gaat."

"Als je Play-off 1 speelt, is dat een goed verhaal, sportief kun je elkaar verbeteren. Maar in Play-off 2 is het niet leuk om te spelen, zeker omdat er nu ook kans is dat we zullen moeten spelen tegen Virton of Lommel. Dat is toch niet de bedoeling van voetbal in 1A."

Zaterdag is er de Vlasico tegen KV Kortrijk, ze hebben die al zes keer na elkaar verloren: Als je een derby verliest, dan is die ontgoocheling net iets groter. Ze mogen ons plagen met die zes nederlagen, maar je moet er ook niet mee overdrijven. Toen we Europees speelden en Kortrijk niet, hebben we ook niet met hen gelachen. Het gaat ook niet over mijn imago, maar dat van de club. We zullen er ook alles aan doen om die wedstrijd zaterdag te winnen, het zal goed zijn voor de moraal aangezien we nu in een mindere periode zitten.